الصين تنجح بإطلاق قمرين جديدين إلى الفضاء

جهينة نيوز

نجحت الصين اليوم الثلاثاء في إطلاق قمري اتصالات جديدين إلى مدارات الأرض.

وتبعا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية فإن صاروخا من نوع Kuizhou-1A أطلق صباح اليوم الثلاثاء من مركز جيوتشيوان الفضائي، في تمام الساعة 9:16 بالتوقيت المحلي (4:16 بتوقيت موسكو)، حاملا على متنه قمري اتصالات من نوع Xingyun-2.

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن القمرين وصلا إلى مدارهما الفضائي بنجاح، وسيستخدمان كأقمار اتصالات لمشاريع إنترنت الأشياء، ولاختبار تقنيات الاتصال بين الأقمار الصناعية عبر الليزر.

وتعتبر هذه المهمة هي تاسع مهمة ناجحة تعتمد فيها الصين على صواريخ Kuizhou-1A الفضائية المحلية الصنع.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد نجحت في الـ 5 من الشهر الجاري أيضا بإطلاق مركبة فضائية إلى الفضاء وإعادة هذه المركبة بنجاح إلى الأرض.

المصدر: وكالة تاس