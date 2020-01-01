"عون" يُحيي جيشه الأبيض، ويُناشد المواطنين بالبقاء في المنزل

جهينة نيوز

أكد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، على ضرورة إعادة النظر بالترتيبات والتدابير المتخذة وتشديد إجراءات الوقاية والحماية من وباء فيروس كورونا المستجد في لبنان.

وأشار عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الإصابات ارتفع بشكل مؤسف خلال الأيام القليلة الماضية، متمنياً على المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي الالتزام بما هو مطلوب منهم تفاديا لاتخاذ إجراءات قانونية.

ووجه الرئيس عون تحية إلى الممرضات والممرضين في يومهم العالمي، وقال: (تحية إلى ملائكة الرحمة الذين نذكرهم كل يوم ونحيي جهودهم ووفاءهم لرسالتهم الإنسانية، لقد عشنا معهم ولا نزال كفاحهم من أجل الاهتمام بمرضى الكورونا على رغم المخاطر التي تتهددهم").

هذا وارتفع إجمالي الإصابات بـفيروس كورونا في لبنان إلى 823 حالة، منهم 26 حالة وفاة، و234 حالة شفاء.