سلطات الاحتلال تعتقل عدد من الفلسطنيين بينهم قاصرين

جهينة نيوز

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس 13 مواطناً مقدسياً، بينهم قاصرون بزعم الاشتباه بإطلاقهم النار والاعتداء على عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وأوضح مركز "معلومات وادي حلوة" المتخصص في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس المحتلة، أن أفرادا من الشرطة المتخفية بالزي المدني (المستعربين) وأفراد من الشرطة اعتقلوا 13 مقدسيا من الحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة، بينهم أربعة قاصرون.

وأوضح محامي المركز محمد محمود، أن المعتقلين تم تحويلهم إلى مركز شرطة شارع صلاح الدين للتحقيق معهم بشبهة "إلقاء الحجارة والمفرقعات"، بحسب ما افاد المركز الفلسطيني للاعلام، مُضيفاً أن المعتقلين تعرضوا للضرب خلال اعتقالهم، ما أدى إلى إصابتهم برضوض وخدوش مختلفة.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت يوم الثلاثاء الماضي، عدد من المواطنين الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة للاشتباه بممارستهم نشاط ممول من السلطة الفلسطينية.

هذا وصعدت سلطات الاحتلال من اعتداءاتها وإجراءاتها بحق عدد من القيادات والمؤسسات المقدسية، لمحاولة منع النشاط الوطني في المدينة، خاصة بعد الإعلان عن "صفقة ترامب" المزعومة.