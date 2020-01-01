قتلى وجرحى في هجمات إرهابية بأفغانستان

جهينة نيوز

شهدت أفغانستان اليوم الثلاثاء هجومين إرهابيين راح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى.

ووقع الهجوم الأول بتفجير انتحاري خلال جنازة شرقي البلاد، حيث فجر المهاجم نفسه وسط الجنازة،مما أدى إلى مقتل وإصابة حوالي 40 شخص، وفي الهجوم الثاني، اقتحم مسلحون مستشفى في العاصمة كابل، وفقما أفادت مسؤولة حكومية وطبيب فر من المكان وتحدث عن سماعه دوي انفجار عند المدخل، وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية: (إن قواتنا الخاصة في المكان)، حيث كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، وعمت حالة من الذعر في داخله.

من جهتها نفت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها "ذبيح الله مجاهد" أي علاقة لها بذلك الهجوم.

وكانت السلطات الأمنية الأفغانية قد اعتقلت يوم أمس، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة جنوب آسيا "أبو عمر خراساني"، مع قياديين آخرين بالتنظيم.