بقيمة 334 مليون ليرة.. البدء بتأهيل قناة الري الرئيسية في ريف حمص الشمالي

جهينة نيوز

كشف مدير مديرية الموارد المائية في حمص إسماعيل إسماعيل لـ ” الوطن ” عن البدء بعملية إعادة تأهيل قناة الري الرئيسية في ريف حمص الشمالي وفق العقد الموقع مع الشركة العامة للمشاريع المائية بقيمة 334 مليون ليرة سورية ومدة عقدية 6 أشهر، لافتاً إلى أنه تمت المباشرة أيضا بإعادة تأهيل الأقنية الثانوية المتفرعة عن القناة الرئيسة من منظمة الزراعة والأغذية ( الفاو ) بمدة زمنية 4 أشهر.

وأشار إلى أن هذه الشبكة ستروي الأراضي الزراعية في الريف الشمالي للمحافظة بمساحة 11 ألف هكتار وتضم نحو 20 قرية مستفيدة منها، ما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع الزراعي بالمحافظة وبالتالي تحسين الواقع المعيشي للفلاحين وتثبيتهم في أراضيهم وعودتهم إليها.

وأشار إسماعيل إلى أنه تم إطلاق المياه في عدد من شبكات الري الحكومية منها شبكة ري أعالي العاصي وشبكة ري تل حوش والمزينة بحسب حاجة المحاصيل الزراعية بعد التنسيق مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين بالمحافظة.