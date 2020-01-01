"القدس الدولية": الاحتلال يخطط لتكريس وقائع جديدة في الأقصى

جهينة نيوز:

وجّه مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود رسالة إلى رئيس ديوان الملكي الأردني يوسف العيسوي لبحث مخططات الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك ونية عصابات المستوطنين اقتحامه في 29 رمضان الجاري.

وأكد أنّ الوضع في منتهى الخطورة، لأنه ينطوي على نية إسرائيلية لتكريس وقائع جديدة في المسجد الأقصى، ومن ذلك أن يُفتَح المسجد أمام المتطرفين المقتحمين اليهود في رمضان، ويُغلَق في وجه المسلمين حسبما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام.

ولفت إلى اقتحام مئات المتطرفين المسجدَ بحماية شرطة الاحتلال في 28 رمضان الماضي الموافق للمناسبة نفسها، وكان ذلك تجاوزاً غير مسبوق يصبّ في دائرة الإجراءات التي تهدف إلى فرض وقائع جديدة تنتزع من الأوقاف الإسلامية صلاحياتها الحصرية، وتهدد الوصاية الأردنية على المسجد بشكل مباشر.

ودعا إلى دراسة عاجلة لفكرة فتح المسجد الأقصى تدريجياً وفق تدابير وقائية تحمي المسجد وروّاده.