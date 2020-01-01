غداً.. لبنان يبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الدولي

جهينة نيوز:

ذكر مصدر مقرب من الحكومة أن لبنان سيبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الدولي، غداً الأربعاء، عقب اجتماع تمهيدي عقد، أمس، وذلك بعد أن تقدمت بيروت بطلب رسمي للحصول على مساعدة.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية في وقت سابق، اليوم، أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت عبر الإنترنت، أمس الاثنين.

ويطلب لبنان مساعدة من صندوق النقد الدولي بسبب مواجهته لأزمة مالية حادة.

ويعاني لبنان ديوناً تربو على 100 مليار دولار، وتشكل نحو ضعفي الناتج الإجمالي القومي، الأمر الذي انعكس ضائقة اقتصادية خانقة فجرت احتجاجات واسعة في البلاد منذ 17 تشرين الأول الماضي.

وفرضت المصارف اللبنانية قيوداً على سحب الودائع والتحويلات إلى الخارج، فيما تقول بعض المصادر إن كبار السياسيين في البلد استبقوا ذلك بتحويل ثرواتهم إلى مصارف في الخارج وخاصة في سويسرا، وسط اتهامات متبادلة بينهم بالفساد وبنهب المال العام.