روسيا في المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا

الثلاثاء, 12 أيار 2020 الساعة 12:54 | منوعات, صحة

روسيا في المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا

جهينة نيوز

أعلن مقر مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الثلاثاء عن تسجيل 10899 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 232243 مصابا في البلاد.

وبحسب البيانات والمؤشرات الأخيرة صعدت روسيا إلى المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بأكثر من 1.3 مليون مصاب. وتليها روسيا بنحو 232 ألف إصابة، والمركز الثالث لإسبانيا بأكثر من 227 ألف حالة وتليها المملكة البريطانية المتحدة، حيث تم اكتشاف أكثر من 224 ألف حالة.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية تم اكتشاف أكثر من أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم وتوفي أكثر من 278 ألف شخص.


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