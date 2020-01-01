قطار بـ "كمامة" في مترو موسكو

جهينة نيوز

قال مصدر بالمكتب الصحفي في مديرية النقل ببلدية العاصمة الروسية، إنه تم إطلاق قطار في مترو الأنفاق في موسكو يحمل في مقدمته وعلى قاطراته رسم كمامة طبية.

وسيسير القطار على الخط الدائري في مترو العاصمة.

وأضاف المصدر: "اعتبارا من يوم 12 ايار سيتنقل في مترو موسكو بالكمامات ليس فقط الركاب بل والقطارات.

ومن المعروف أن سلطات العاصمة فرضت بشكل إلزامي ارتداء الكمامات الطبية والقفازات في وسائط النقل العام والأماكن العامة، اعتبارا من 12 مايو الجاري. وفي حال مخالفة ذلك، يتعرض المخالف لغرامة مالية، قدرها 4 آلاف روبل(50 يورو) إذا وقعت المخالفة في المتاجر، و5 آلاف روبل إذا وقعت في وسائط النقل العام.

المصدر: moslenta