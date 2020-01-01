في روسيا: مقتل 5 من مرضى كورونا في حريق جراء الحمل الزائد بجهاز تنفس

جهينة نيوز

ذكرت وكالات أنباء أن حريقا نشب فيما يبدو بجهاز تنفس نتيجة الحمل الزائد لكثرة تشغيله تسبب في مقتل خمسة من المرضى المصابين بفيروس كورونا في وحدة للعناية المركزة بمستشفى في روسيا يوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية حدوث وفيات بين مرضى العناية المركزة في المستشفى الواقع بمدينة سان بطرسبرغ لكنها لم تذكر عدد القتلى.

وقال مصدر لوكالة إنترفاكس للأنباء ”أجهزة التنفس تعمل بأقصى طاقة. وطبقا للبيانات الأولية حدث حمل زائد واشتعلت النار في الجهاز مما تسبب في نشوب الحريق“.

وقالت وزارة الطوارئ إنه تم إجلاء 150 شخصا من المستشفى.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في روسيا بواقع 11656 حتى يوم الاثنين مسجلا رقما قياسيا جديدا ليصل الإجمالي إلى 221344 إصابة.

ولا يفوق روسيا في عدد المصابين بالفيروس سوى بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة.

ويوم السبت الماضي لقي شخص مصرعه بعد أن نشب حريق في مستشفى بموسكو يعالج المصابين بالفيروس.