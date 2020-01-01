بعد موجة الانتقادات.. "ام بي سي" تستبدل "مخرج 7" بـ "درب الزلق"

جهينة نيوز:

فاجأت قنوات "إم بي سي" الجميع بقرار جديد بوقف مسلسل "مخرج7" بطولة الفنان السعودي ناصر القصبي، الذي أثار جدلاً واسعاً واتُهم بالدعوة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي واستبداله بعرض المسلسل الكويتي الشهير "درب الزلق"، ابتداء من الجمعة القادمة.ِ

وبررت قنوات "إم بي سي" وقف عرض المسلسل إلى وقف تصويره في ظل أزمة كورونا، مشيرةً إلى أنه لم تكتمل حلقاته الثلاثين.

وواجه مسلسل "مخرج ٧" انتقادات واسعة منذ بداية عرضه، لذلك فإن هناك قبولًا لدى شرائح المجتمع لاستبداله، وطالت الانتقادات التي وجهت للمسلسل الناحية الفنية والدرامية والمحتوى والرسالة التي يقدمها.

وكانت مجموعة قنوات "إم بي سي" قد قررت وقف مسلسلي "أم هارون"، و"مخرج7"، اللذين تبثهما يومياً منذ بداية شهر رمضان، عقب اتهامات وجهت إليهما بالترويج للتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي.

وخلال مداخلة هاتفية، ناقش المتحدث باسم مجموعة قنوات "إم بي سي" مازن حايك، مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، مشهد في مسلسل "مخرج 7" بين الممثل السعودي ناصر القصبي وراشد الشمراني، التطبيع، وسط استنكار من الأول وتشجيع من الثاني، ودخول الإثنين في تبريرات بخصوص الموقف.

وردّ حايك على سؤال أديب بشأن اتهامات التطبيع في المسلسلين: على العكس، "إم بي سي" تدخل الأمل والبهجة على قلوب أناس يعيشون تعاسة العالم العربي منذ بداية الصراع العربي ـ الإسرائيلي.