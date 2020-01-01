شركة بوينغ ستعلن إفلاسها جراء كوفيد-19

جهينة نيوز

رجح المدير التنفيذي لمجموعة بوينغ ديفيد كالهون إفلاس شركة طيران أميركية كبرى جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع.

وقال كالهون في رده على سؤال صحافي من شبكة “إن بي سي” بشأن إن كانت شركة طيران أميركية رئيسية ستوقف نشاطاتها إن “الأمر مرجح جدا”.

ويذكر أن رد كالهون الذي نشر في تسجيل قصير الاثنين هو جزء من مقابلة أطول من المقرر بثها الثلاثاء.

وقال كالهون “نعرف أن شيئا ما سيحدث في أيلول. لن تعود مستويات حركة الطيران إلى نسبة 100 في المئة، ولا حتى 25 في المئة”.

وتعاني بوينغ نفسها من تداعيات كوفيد-19 إذ شكل الوباء ضربة لقطاع النقل الجوي جراء القيود على السفر وإجراءات العزل التي فرضت لمنع تفشيه.

وقال كالهون “ربما قد نقترب من 50 (في المئة) بحلول نهاية العام، ولذا ستكون هناك بكل تأكيد إجراءات تكيف سيكون على شركات الطيران القيام بها”.

وتولى كالهون رئاسة بوينغ التي حرمتها القيود الخاصة بمنع تفشي كوفيد-19 من زبائنها وشكلت ضربة للطلب على طائرتها بداية العام.