علامة مبكرة تكشف الإصابة بكورونا قبل ظهور الأعراض!

جهينة نيوز

كشفت دراسة حديثة أن ما يزيد عن 65% من مرضى فيروس كورونا المستجد، أكدوا فقدانهم لحاسة الشم في وقت مبكر يسبق الأعراض المعروفة للمرض.

وأضافت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة قد أضافت فقدان حاسة الشم إلى الأعراض المعتمدة لديها بشأن المرض.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" شملت الدراسة ما يزيد عن 2.6 مليون شخص، 17% منهم مصابين بفيروس كورونا، وتم الاستعانة بتطبيق رقمي من أجل تتبع الأعراض.

وطلب الباحثون من المشاركين في الدراسة تنزيل تطبيق خاص على هواتفهم الذكية، يدونون فيه الأعراض التي تظهر عليهم بصورة يومية.

وكان من بين هذه الأعراض فقدان حاستي الشم والتذوق والشهية والسعال وضيق التنفس.

يذكر أن الأطباء في بداية أزمة كورونا، كانوا يشيرون إلى أعراض أغلبها تنفسية للفيروس بجانب ارتفاع درجة الحرارة، قبل أن تتم إضافة أعراض أخرى مثل فقدان التذوق والشم وكدمات القدمين وجلطات الدم.