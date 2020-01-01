لكونها ضحية تحرش... إعلامية تونسية تهدد بحرق نفسها

جهينة نيوز:

هددت الإعلامية التوسنية عربية حمادي بحرق نفسها في أحد شوارع العاصمة التونسية بسبب معاناتها كونها إحدى ضحايا التحرش.

وقالت حمادي، في بث مباشر إنها ستحرق نفسها في شارع الحبيب بورقيبة في تونس، في حال عدم إنصاف القضاء لها في قضية التحرش، التي كانت رفعتها ضد رجل الأعمال، سليم شيبوب، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، بحسب تقارير تونسية.

ورفعت حمادي القضية ضد شيبوب في 28 نيسان، بينما يمثل أمام القضاء يوم 8 حزيران المقبل، بحسب ما ينص عليه الفصل 226 من المجلة الجزائية.

وبعد تهديدها بحرق نفسها، أضافت عربية حمادي في نبرة غاضبة أنها "ستكون شرارة النار في تونس".

وأضافت أنها شعرت بأنها خذلت من طرف كبير من التونسيين وخاصة التونسيات، إلى جانب عدد من المحامين والإعلاميين والفنانين الذين لم يساندوها في قضيتها، كما أكدت أنها ستقوم بعمل وثائقي تسرد فيه كل شيء بالصوت والصورة وستذيعه في كل القنوات الأجنبية لتفضح الجميع، بحسب قولها، وأردفت: "عليّ وعلى أعدائي".