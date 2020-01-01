مشروع إيراني لتأسيس سفارات افتراضية في القدس عاصمة فلسطين

جهينة نيوز:

أعلن النائب في مجلس الشورى الإسلامي محمد علي بورمختار عن مشروع قرار بصفة عاجلة جداً لطرح موضوع تأسيس سفارات أو قنصليات افتراضية في القدس الشريف عاصمة لفلسطين.

وقال بورمختار في تصريح أدلى به لوكالة أنباء "فارس" أن مجموعة من النواب أعدوا مشروع قرار بصفة عاجلة جداً يتضمن تأسيس سفارات أو قنصليات افتراضية في القدس الشريف عاصمة لفلسطين.

وأضاف: مشروع القرار هذا الذي وقعه نحو 40 نائباً لطرحه بصفة عاجلة جداً في اجتماع مجلس الشورى الإسلامي يتضمن حظر أي تبادل علمي ومالي وتجاري مع الكيان الصهيوني وفرض الحظر على القطاعات المالية والتجارية للكيان.

وتابع النائب بورمختار: المشروع الذي طرح بعنوان: "مواجهة إجراءات الكيان الصهيوني" يتضمن تكليف وزارة العدل في البلاد للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة قادة الكيان الصهيوني على أعمالهم اللاإنسانية والمناهضة لحقوق الإنسان.