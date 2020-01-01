العقود الآجلة لـ"برنت" ترتفع بنسبة 0.47%

الثلاثاء, 12 أيار 2020 الساعة 11:10 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

العقود الآجلة لـ

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت مجموعة دول منتجة للنفط، بما في ذلك السعودية، عن خفض إضافي طوعي في الإنتاج لدعم أسواق الطاقة، التي تعاني تداعيات جائحة كورونا.

وبحلول الساعة 07:59 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.47% إلى 29.78 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 1.08% إلى 24.4 دولار للبرميل.

وتشهد أسواق النفط اليوم حالة من التفاؤل، بعدما قالت السعودية والإمارات والكويت، إنّها ستنفذ خفضاً إضافياً في إنتاج النفط لامتصاص فائض معروض الخام من الأسواق العالمية.


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