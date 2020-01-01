مدير العقاري: نتجه لتزويد 70% من مكاتب البريد بنقاط لصرف الرواتب

جهينة نيوز:

صرّح مدير عام المصرف العقاري، مدين علي لـ«الوطن» بأن التوجه حالياً يستهدف تزويد 70% من مكاتب مؤسسة البريد، بنقاط البيع، لتسليم الرواتب، عبر بطاقة الصراف.

وبيّن أنه تم تفعيل 8 نقاط بيع جديدة، لدى مكاتب البريد، بريف دمشق، في كل من جديدة عرطوز وحرستا وجرمانا وتل منين وببيلا وبلودان والسيدة زينب والنبك، وقد دخلت حيز الخدمة اليوم.

وتوقع أن تصل هذه النقاط إلى 33 نقطة بريف دمشق، خلال اليومين القادمين، وبعدها، سيبدأ تفعيل نقاط البيع في محافظة حلب، ثم طرطوس.

ونوّه بأن هذه النقاط ليست بديلاً عن الصرافات الآلية، وإنما تعمل على التوازي مع الصرافات، كخيار إضافي لحاملي بطاقات الصراف الآلي، لقبض رواتبهم، وخاصة في الأرياف، خلال الظروف الحالية، وإجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، ولتخفيف من الضغط على الصرافات في مراكز المدن والمحافظات.