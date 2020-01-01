وزير التعليم يعد بطرح موضوع الطلاب العالقين في لبنان مع اللجنة الوزارية لاستثنائهم وتأمين عودتهم

جهينة نيوز:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور بسام إبراهيم لـ”الوطن” أن موضوع الطلاب المستنفذين في الجامعات السورية هو همّ الوزارة وشغلها الشاغل، ولم يتم نسيانه على الإطلاق.

وبين أن هذا الموضوع يحتاج إلى مرسوم سواء كان الحل بدورة استثنائية أو تعديل النظام الدراسي باللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن دراسة وضع هؤلاء الطلاب بدأت قبل وباء كورونا إلا أنها تأجلت نتيجة لتوقف الدوام خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير أنه تم تكليف فريق فني من الوزارة مؤخرا لإعادة دراسة هذا الموضوع وإعداد دراسة دقيقة بالخيارين الأول والثاني لرفعه إلى الجهات المختصة.

وبالنسبة للطلاب العالقين في لبنان، أشار الوزير إلى أن هناك لجنة وزارية مختصة لتأمين عودة جميع أبناء الوطن من كل دول العالم ضمن برنامج زمني برحلات طيران محددة، مبينا أن الطالب الذي لا يمكنه المجيء يستطيع إيقاف تسجيله في الجامعة عن طريق والده أو والدته أو أشقائه حتى قبل الامتحان بيوم واحد، ومؤكدا على أنه سيتم طرح موضوع الطلاب العالقين في لبنان مع اللجنة المختصة للعمل على استثنائهم وتأمين عودتهم.