أبراج الثلاثاء 12 أيار مع سمر عمران

جهينة - خاص:

مولود 12-5: مخلص وشجاع وكريم ويؤمن بالمبادئ واستقلالية الذات ويعشق الحرية ومعنوياته عالية ولايعترف بالمستحيل ويتمتع بقدر كاف من الحظ ولايطلق وعدوداً كاذبة ولديه قدرة مدهشة في كل المهن ومواجهة التحديات. رويداً رويداً يزداد تفاؤلاً.

مشروع جديد وتغيير في الحياة وأخبار غير متوقعة ومعركة قانونية.. انتبه للتفاصيل من أجل الاستقلال فترة فيها تغييرات.. الشهور 5 و6 و11 جيدة على صعدي العقارات والتغييرات.. حظاً سعيداً.

الحمل:

نهارك ضاغط وتتذمر من المسؤولية فلا تكن سلبياً وثابر وانتبه على عملك وسمعتك وكرر المحاولات ولاتسمح للصدفة بالتحكم بسير أعمالك.. قد تكون مسؤولاً عن عمل معين .. في المساء تتحسن الحظوظ تدريجياً.

الثور:

تركيزك على علاقات متنوعة من استقبال أو سفر أو زوار.. أبواب معرفة مفتوحة حاول أن تغرف منها.. معتقدات وأمور روحانية تتحدث بها.. أو تحل خلافاً وتكون وسيط سلام .. في المساء وضعك قد يفاجئ البعض بعدم رغبتك بالعمل معهم فلاتفرض نفسك ولاتتهجم.

الجوزاء:

أمامك فرصة للمصالحة وتحتاج للمسايرة وتلطيف الأجواء وتقديم بعض التنازلات وجرّب الاستفادة من أهل الاختصاص وتعيد ترتيب أوضاعك المشتركة.. قرارات الحسابات ضرورية.. وفي المساء والغد تتحسن الأمور ويكون هناك سفر وأوراق ومعاملات.

السرطان:

للشراكة العمل أو العاطفة لكن فترة متشجنة قد تخوض تجربة صعبة ومعقدة وانتبه من خلاف أو شجار فالتعاون والنقاش أفضل.. تجد نفسك مشرقاً أحياناً وأحياناً غارقاً في الهواجس.. في المساء تستعيد هدوءك وجيد لتوقيع العقود وربما هناك مصالحة.

الأسد:

إرهاق وتعب بسبب ضغط العمل لاتضيع وقتك وخذ استراحة واهتم بوضعك الصحي واطلب المساعدة لأنك تنتقل من حال إلى حال وفي المساء اتفاق أو خلاف أو شراكة.

العذراء:

نهارك يحمل أسئلة وتلاقي ترحيب ودعم وتقدم اجتماعي وتشعر بالثقة والمحبة .. يوم مهم طروخات وخيارات ويلمع نجمك وأخبار مفرحة تخص أولاد أو تغيير مكان إقامة.. في المساء تبدأ مرحلة مهنية وعملية.

الميزان:

بإمكانك تحسين الوضع العائلي وتأخذ خطوات جريئة على المستوى الشخصي لاتضع قيود أنت على موعد مع وضع خطوط عريضة وتحرك أمور عالقة على صعيد المنزل وانتبه من المقربين.. في المساء الحظ والراحة لك.

العقرب:

إذا أحببت النجاح قم بدورك بالمساعدة والاتصال ربما أحد الأخوة أو الجيران بحاجة إليك.. نهارك للقرارات والسفر القصير تسمع أخباراً حلوة أو لديك حدث شخصي.. يجب أن تكون دبلوماسياً ومرناً من المساء والغد اهتمامات شخصية تبعدك عن العمل.. أي مشاريع اليوم تخص العائلة.

القوس:

لديك رغبة بتعزيز وضعك المالي هناك راحة لكن لاتبالغ بل كن معتدلاً وستنجح بتوفير بعض المصاريف.. للبعض هدايا.. راقب الفوايتر والاستحقاقات الفرصة قادمة في طريقها إليك والمساء وزيارات ودعوات ولقاءات.

الجدي:

القمر في برجك وتحلق عالياً.. لديك قدرة على الثقة بالنفس وتساعدك على الابتكار قوة وطاقة وسيطرة على زمام الأمور وحسم بعض القضايا العالقة.. واليوم وغداً تضطر لمساعدة أحدهم مادياً أو لديك مكسب مالي.

الدلو:

تعيش شكوك وإحباط وتتذمر من ظلم أوغش.. انتبه من الانقتاد بسبب مزاجيتك وانتبه من المحتالين والنساين من المساء يصل القمر إلى برجك ويمدك بالقوة والطاقة.

الحوت:

تخرج لللقاء الناس وتنجح بالحصول على الدعم لقضيتك ولديك القدرة على مواجهة اي إزعاج وتلتقي شخصاً جديداً وتعيش أوقاتاً جميلة.. في الليل لاتقيم السهرات لانك قد تقع في فخ الأوهام.. القمر في برج الدلو قد يسبب لك بعض الإزعاج.