إلقاء القبض على سارق أحد المنازل في دير الزور واستعادة مبلغ ستة ملايين ليرة

جهينة نيوز:

ألقى قسم شرطة حي الثورة في محافظة دير الزور القبض على سارق أحد المنازل في الحي مع استعادة مبلغ ستة ملايين ليرة سورية.

وذكر مصدر في وزارة الداخلية في سورية أن أحد المواطنين أدعى إلى قسم شرطة حي الثورة بسرقة مبلغ مالي وقدره ستة ملايين ليرة سورية من منزله الكائن في الحي ذاته وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم حصر الشبه في أحد أصدقاء صاحب المنزل.

وأشار المصدر إلى أنه وبالتحقيق مع المشتبه به ومواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بسرقة المنزل بواسطة مفتاح مطابق قام باستنساخه في وقت سابق دون علم صاحب المنزل وإقدامه على دخول المنزل وخلع الباب الداخلي لغرفة النوم وإخراج المبلغ من الغرفة وإخفائه ضمن “سقيفة” المنزل لإخراجه في ما بعد وتم توجيه دورية بدلالة المقبوض عليه والعثور على المبلغ كاملاً.

ولفت المصدر إلى أنه تم استعادة المبلغ وتنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديمه إلى القضاء أصولاً.