أكثر من 81 الف حالة وفاة في الولايات المتحدة الامريكية و انخفاض في الاصابات

جهينة نيوز:

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 80 ألف حالة حتى اليوم الاثنين، وفقا لإحصاءات وكالة "رويترز" و بحسب احصائيات وورلد ميتير بلغت حصيلة الضحايا في الولايات المتحدة 81,190 ضحية و ذلك بالتزامن مع انخفاض في عدد الاصابات اليومية حيث كانت حصيلة الاصابات الجديدة يوم امس و لاول مرة اقل من 21 الف اصابة جديدة خلال 24 ساعة و في اقل نسبة اصابات منذ الـ 29 من شهر اذار الماضي.

هذا و اشارت وكالة رويترز إلى أن المعدل اليومي للوفيات في الولايات المتحدة، التي تعد البؤرة الريسة للفيروس في العالم، استقر عند مستوى 2000 حالة منذ منتصف أبريل الماضي، رغم الجهود المبذولة من السلطات.

و كانت الولايات المتحدة الامريكية يوم امس و لأول مرة تسجل نسبة منخفضة من الوفيات حيث سجلت 750 حالة وفاة نتيجة كوفيد-19.

و يذكر ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية مليون و 379 الف اصابة تعافى منهم 259 الف شخص و توفي 81 الف شخص.