القوات البحرية في الجيش الإيراني تنفي صحة الفيديو الذي يظهر لحظة إصابة البارجة الإيرانية بخليج عمان

جهينة نيوز:

نشرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة البارجة الإيرانية خلال تدريبات لقوات البحرية في خليج عمان أمس الأحد، لكن طهران نفت صحته.

ونفت القوات البحرية في الجيش الإيراني في وقت لاحق صحة هذا الفيديو الذي نشرته بعض المواقع الإيرانية.

وقالت البحرية الإيرانية في بيان اليوم، إن نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني البارجة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وكانت مصادر إعلامية إيرانية، ذكرت أن مدمرة جماران أصابت بالخطأ بارجة كونارك أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.

المصدر: RT