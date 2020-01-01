بعيداً عن المتممات الغذائية .. طبيبة تسمي عاملا حاسما في الحفاظ على المناعة

الإثنين, 11 أيار 2020 الساعة 21:49 | منوعات, صحة

بعيداً عن المتممات الغذائية .. طبيبة تسمي عاملا حاسما في الحفاظ على المناعة

جهينة نيوز:

قالت الطبيبة فيرا شاروشكينا رئيسة قسم التغذية في مستشفى الديوان الرئاسي إن "النوم" يعد أهم عوامل محافظة الجسم على مناعة عالية ضد الأمراض.وأضافت شاروشكينا إن النوم يجب أن يكون هانئا ولمدة لا تقل عن 6 ساعات يوميا، بما يسمح للجسم بانتاج مادة الميلاتونين.

ودعت الطبيبة للابتعاد عن معجنات الخميرة والسكاكر بأنواعها في هذه الفترة التي نحتاج فيها جميعا أن نكون بوضع صحي مثالي بوجه فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.

وتابعت: "يجب الإقلاع عن اتباع عادات غذائية تهدف حصرا للرشاقة، بل يجب تنويع الغذاء الصحي من لحوم وأسماك وفواكه وخضار ودهون وكوبوهيدرات ومكسرات.

كما دعت شاروشكينا لاتباع نظام رياضي بجهد عضلي كل يوم لأنه يساعد على تبديد التوتر ويجعل من نومنا أكثر طمأنينة واسترخاء ناهيك عن دورها الهام في إيصال الأوكسجين لكافة أعضاء الجسم.

المصدر: نوفوستي


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