مسؤول بريطاني: لن ندعم إسرائيل في ضمها أجزاء من الضفة

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية "جيمس كليفرلي"، أن بلاده لن تؤيد ضم كيان الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية، لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة، على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، قال في وقت سابق إن الأمر متروك لسلطات الاحتلال بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال في كيان العدو "بنيامين نتنياهو"، قد عبر عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستسمح له بالمضي قدماً في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث حدد موعد الأول من تموز المقبل لمناقشة بسط سيادة الاحتلال الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية وضم غور الأردن.

وصادق وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية "نفتالي بينيت" أوائل الشهر الجاري، على توسيع مساحة مستوطنة "أفرات" الواقعة في المجمع الاستيطاني الضخم (غوش عتصيون) جنوبي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بحوالي 1100 دونم، تمهيداً لبناء قرابة 7000 وحدة سكنية جديدة.