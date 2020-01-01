أفغانستان تعتقل زعيم تنظيم "داعش"

جهينة نيوز:

اعتقلت السلطات الأمنية في أفغانستان اليوم الاثنين، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة جنوب آسيا "أبو عمر خراساني"، مع قياديين آخرين بالتنظيم.

وقالت المديرية العامة للأمن القومي ووزارة الداخلية الأفغانية في بيان صدر اليوم، إن خراساني ومرافقيه اعتقلوا في العاصمة كابل، وأضافت: (ستواصل مديرية الأمن القومي عملياتها الشاملة والموجهة لتعقب واعتقال كبار قادة الجماعات الإرهابية في المنطقة وتدمير المحاور المشتركة لهذه الشبكات الإرهابية).

هذا ويحظى تنظيم داعش في جنوب آسيا بوجود متواضع في أفغانستان، حيث ينشط في الشمال بشكل أساسي، غير أنه شن هجمات قوية في العاصمة الأفغانية كابل.