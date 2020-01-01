بعد السعودية والكويت، الإمارات تُخفّض إنتاجها النفطي

جهينة نيوز:

أعلنت دولة الإمارات أنها ستجري خفضاً إضافياً في حجم إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يومياً في شهر حزيران المقبل،وفق التزاماتها في إطار اتفاق "أوبك+"، على غرار السعودية والكويت.

وقال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي "سهيل المزروعي" اليوم الإثنين إن بلاده ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر حزيران، وذلك دعماً لجهود المملكة العربية السعودية لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي، مُضيفاً أنه بعد أن زاد سقف إنتاج دولة الإمارات من النفط عن 4 ملايين برميل يوميا في شهر نيسان الفائت قامت الدولة دعماً لاتفاقية أوبك+ بالالتزام بالحصة المقررة.

وكانت كل من السعودية والكويت قد أعلنتا في وقت سابق من اليوم، عن اتجاههما لتخفيض إنتاجهما النفطي طوعا لشهر حزيران، فوق التزامهما بموجب اتفاق "أوبك+".