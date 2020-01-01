الكشف عن كورونا بـ"الشّم"

جهينة نيوز

تعتزم شركة "إيرباص" العملاق لصناعة الطائرات، على تطوير تقنية مبتكرة للكشف عن فيروس كورونا المستجد باستخدام (كاميرات الشم) فائقة الحساسية .

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن هذه التكنولوجيا تعتمد بشكل رئيسي على تقنية تصوير تم ابتكارها عام 2017 بهدف توظيفها للكشف عن المتفجرات، وكان قد تم بالفعل استخدام تكنولوجيا مماثلة للكشف عن السرطان والإنفلونزاز، حيث تعتمد المستشعرات في هذه الكاميرات على معالجات دقيقة مصنوعة من خلايا بيولوجية بهدف التعرف على مواد كيميائية معينة أو على ميكروبات تطفو في الهواء.

وأوضحت شركة إيرباص في بيان لها أن المستقبلات في أجهزة الاستشعار لدى كاميرات الشم ستقوم بإرسال رسالة تحذيرية عند اكتشاف مركبات جزيئية معينة، مُضيفةً أن هذا النظام سيعتمد على تقنية غير تلامسية وستكون أسرع وأرخص وأكثر موثوقية من تدريب الكلاب البوليسية.

هذا ووفقا للقائمين على هذا المشروع، فقد ظهرت بالفعل بوادر مشجعة حول إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا المعدلة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.