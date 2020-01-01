"بوتن" يخاطب الشعب الروسي ويتّخذذ قرارات حاسمة

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن"، أن الكلمة الأخيرة في اتخاذ قرار رفع قيود التباعد الاجتماعي في روسيا ستكون للأطباء.

وأعلن بوتن في خطاب توجه به اليوم إلى الشعب الروسي استئناف عمل بعض القطاعات في روسيا مثل الاتصالات والطاقة والزراعة والبناء بدءا من يوم الغد 12 أيار في الأماكن التي تسمح بذلك، مؤكداً أن الأمر الرئيسي الواجب أخذه في عين الاعتبار عند إزالة القيود المطبقة بسبب تفشي فيروس كورونا هو حياة وصحة وأمن المواطنين.

وأشار بوتن إلى أن الخروج من أزمة تفشي وباء فيروس كورونا لن يكون سريعا، لذلك من الضروري توفير جميع المتطلبات الصحية على المدى الطويل، مُضيفاً: (ستتم مضاعفة عدد فحوصات الكشف عن فيروس كورونا في روسيا بحلول منتصف مايو تقريبًا ليصل إلى 300 ألف اختبار في اليوم).

هذا وسجلت روسيا إلى حد الآن أكثر من 220 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، شفي منها أكثر من 39 الف حالة، وتوفّي 2009.