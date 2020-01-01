معلومات عن رجل الأعمال ووزير التجارة الداخلية الجديد "طلال البرازي"

جهينة نيوز

مواليد محافظة حماه عام 1963

حاصل على إجازة في الاقتصاد دبلوم إدارة أعمال من "جامعة دمشق".

المناصب:

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

عضو في "غرفة تجارة دمشق".

عضو في "غرفة صناعة دمشق وريفها" في قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

عضو لجنة صناعة السينما والتلفزيون السورية.

عضو اتحاد نقابات المقاولين السوريين.

استشاري إدارة وعلاقات عامة في المنطقة الحرة "مطار الشارقة".

رئيس مجلس إدارة "جمعية المغتربين السوريين" في دبي.

رئيس مجلس إدارة سابق في "دمشق الدولية للإنتاج الفني".

محافظ حمص من عام 2012 لعام 2020.

الشركات والأعمال:

شريك ومدير العلاقات العربية في شركة "الوكالة الوطنية للعلاقات العامة والتواصل" (NAPRC).

شريك ومؤسس في عدة شركات تعمل في مجالات التعليم.

شريك ومؤسس في شركة "البوادي" للمقاولات والاكساء.

صاحب شركة "سما دمشق" التعاونية للسكن والاصطياف.

مؤسس شركة "طلال البرازي الدولية" عام 1997، والتي تضم:(دمشق الدولية للإنتاج الفني ـ مؤسسة طلال البرازي للمعارض والمؤتمرات ـ مؤسسة البرازي للمقاولات ــ الخدمات الطبية ـ الاستثمارات السياحة ـ التطوير العقاري).

شارك بتنظيم العديد من المعارض والمؤتمرات في عدد من العواصم العربية، في مجالات تطوير الاستثمار.