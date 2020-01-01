بالفيديو.. لحظة إصابة البارجة الإيرانية بصاروخ في خليج عمان

جهينة نيوز

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة البارجة الإيرانية خلال تدريبات لقوات البحرية في مياه جاسك وتشابهار في خليج عمان أمس الأحد.

وقالت البحرية الإيرانية في بيان اليوم، إن نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني البارجة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

واصدرت العلاقات العامة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بيانا شرحت فيه كيفية وقوع الحادث للسفينة الحربية "كنارك"، موضحة بان عدد شهداء الحادث بلغ 19 والجرحى 15 من كوادر القوة البحرية.

وقالت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش في تقريرها حول هذا الحادث الذي وقع لاحدى القطع البحرية الخفيفة في المنطقة العامة لمياه مينائي جاسك وتشابهار، انه خلال التمرين الذي جرى عصر امس الاحد من قبل عدد من القطع البحرية التابعة للقوة البحرية للجيش في مياه جاسك وجابهار (في بحر عمان جنوب شرق ايران)، تعرضت سفينة الدعم اللوجيستي الخفيفة "كنارك" الى حادث استشهد على اثره عدد من ابطال القوة البحرية.

واضافت، انه اثر وقوع الحادث حضرت فرق الاغاثة والانقاذ الى المكان على الفور وقامت باخلاء الشهداء والجرحى ونقلهم الى المراكز الطبية.

وتابع البيان، ان كوادر السفينة ابلوا بلاء حسنا في انقاذ زملائهم.

واعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش ان عدد شهداء الحادث بلغ 19 وعدد الجرحى 15 هم الان في حالة صحية جيدة.

واشار البيان الى ان السفينة "كنارك" تم نقلها الى المنصة البحرية في المنطقة لدراسة الاسباب الفنية للحادث.

واعربت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش عن تعازيها لاسر شهداء الحادث، واكدت على الجهوزية الدفاعية والروح الاستشهادية لكوادر القوة البحرية، وقالت، ان المتوقع تجنب اي تكهنات حول هذا الحادث لحين دراسته بدقة من قبل فرق خبراء تولت هذه المهمة.