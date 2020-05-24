وزيرة الدفاع اللبنانية تقرر سلسلة اجراءات بعد اصابة عدد من العسكريين بكورونا

جهينة نيوز

أعلنت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني في لبنان زينة عكر أنه يجب توقف أقلام المحكمة العسكرية عن تلقي الطلبات والمراجعات على أنواعها لغاية 24/5/2020.

قرار عكر جاء نظرا للظروف المستجدة المتعلقة بإصابة عدد من عناصر سرية الشرطة العسكرية المولجة بتأمين الحماية في محيط المحكمة العسكرية وداخلها، بفيروس كورونا المستجد.

وشددت عكر على ان “الضرورة تقضي حجر العناصر المصابة والمخالطة لها لمدة لا تقل عن 14 يوما، الامر الذي يحتم توقف أقلام المحكمة العسكرية عن تلقي الطلبات والمراجعات على أنواعها لغاية 24/5/2020”.

وأشارت عكر الى أنه “يستثنى مما ورد اعلاه الطارئ منها حيث سيصار إلى تأمين العمل في الأقلام في حدَّه الأدنى”.

المصدر: موقع المنار