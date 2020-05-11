مصدر عسكري: مجموعات إرهابية هاجمت إحدى النقاط العسكرية بسهل الغاب وتم استيعاب الهجوم

جهينة نيوز

أفاد مصدر عسكري، ظهر اليوم، بأن مجموعات إرهابية مسلحة بزعامة " حراس الدين" و" الحزب الإسلامي التركستاني" بدأت بالتسلل قبل ظهر أمس باتجاه إحدى نقاطنا العسكرية في قرية (الطنجرة) في منطقة الغاب الشمالي، واستهدفوا النقطة بوابل من قذائف الهاون ونيران الرشاشات الثقيلة والمتوسطة وبكثافة كبيرة، مضيفاً، مما دفع عناصر النقطة لإخلائها تخفيفاً للخسائر بالأرواح، وعلى الفور تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء الهجمات المعاكسة التي استمرت حتى ساعات الفجر.

وأكد المصدر: تمكن مقاتلونا من استعادة النقطة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد تكبيد المهاجمين خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، كما أدت الاشتباكات العنيفة إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجراح، علماً أن جميع الأسماء التي يتم تداولها غير صحيحة، ولا يوجد فيها أي اسم من ملاك النقطة التي حدثت فيها الاشتباكات.

دمشق في 11/5/2020