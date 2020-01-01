فرنجية يُكّذّب زعماء لبنان وينفي أي جود للنفط في البلاد

جهينة نيوز

ادعى زعيم تيار "المردة" اللبناني "سليمان فرنجية"، أن لبنان ليس بلداً نفطياً ولا يوجد أثر للغاز فيه، كاشفاً أن إحدى الشركات المكلفة بالتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية ستغادر قريباً.

وقال فرنجية في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين أن من كانوا في السلطة كذبوا على اللبنانيين في كل المراحل التي مرت، مُضيفاً أن شركة "توتال" الفرنسية، إحدى الشركات الثلاث التي وقعت عقود مع الدولة اللبنانية للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية، تنوي المغادرة ودفع البند الجزائي، وأضاف: (لقد كذبوا عليكم وأنا أتحمل مسؤولية كلامي).

وكان وزير الطاقة اللبناني "ريمون غجر"، قد أعلن وقت سابق إن النتائج الأولية للمراحل الأولى من حفر آبار استكشافية في الرقعة 4 قبالة سواحل البترون شمال لبنان، أثبتت وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية ما يجعل من هذه المنطقة منطقة جيولوجية واعدة.