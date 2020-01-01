اتهامات أمريكية جديدة للصين

جهينة نيوز

بأن يستعد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة لإصدار تحذير من أن أكثر القراصنة والعملاء مهارة في الصين يعملون على سرقة الأبحاث الأميركية الجارية لتطوير لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا المستجد.

ووفق تقرير نشرته اليوم صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فإن مسودة التحذير العام الذي يقول المسؤولون إنه من المرجح أن يصدر في الأيام القادمة، تفيد بأن الصين تسعى للوصول إلى البيانات القيمة بوسائل غير مشروعة تتعلق باللقاحات والعلاجات والاختبارات، وتركز على السرقة الإلكترونية والعمل عن طريق عملاء غير تقليديين، وهو تعبير ملطف للإشارة للباحثين والطلاب الذين تقول إدارة ترمب إنه جرى تنشيطهم لسرقة البيانات من داخل المختبرات الأكاديمية والخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين حاليين وسابقين يرون أن قرار إصدار اتهام محدد ضد فرق القرصنة التابعة للدولة الصينية هو جزء من استراتيجية رادعة أوسع تشارك فيها القيادة السيبرانية الأميركية ووكالة الأمن القومي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، وأوضحت أنه في ظل السلطات القانونية التي أصدرها الرئيس ترمب منذ ما يقرب من عامين، فإن لديهم القدرة على التعمق في الشبكات الصينية وغيرها لشن هجمات مضادة متناسبة.

يُذكر أن الولايات المتحد كانت قد اتهمت السلطات الصينية في وقت سابق بإخفاء معلومات عن انتشار فيروس كورونا، مُشيرةً إلى أن بكين هي من كان السبب بانتشار الفيروس في سائر أنحاء العالم.