إغلاق 96 محلاً وتنظيم 296 ضبطاً في دمشق منذ بداية رمضان

جهينة نيوز

أغلقت محافظة دمشق 96 محلاً ومطعماً ونظمت 296 ضبطاً بحق المحال المخالفة للشروط الصحية منذ الأول من شهر رمضان المبارك وحتى الخامس عشر منه وذلك في إطار رقابتها على الأسواق بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وبيّن مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور شادي خلوف في تصريح لمندوب وكالة "سانا" أن الضبوط المنظمة من قبل دوريات الرقابة الصحية تضمنت عدم التزام عاملي المطاعم بارتداء القفازات والكمامات ووجود مواد فاسدة وعرض مواد غذائية خارج المحال وقذارات عامة وقوارض ضمن المستودعات، لافتاً إلى أن دوريات الرقابة وجهت إنذارات لعدد من أصحاب المحال التي تحتاج إلى استكمال النواقص الصحية لديها.

وأشار خلوف إلى أن دوريات الرقابة الصحية تكثف جولاتها على الأسواق لمتابعة مدى تقيد أصحاب المطاعم ومحال بيع المواد الغذائية والحلويات والعصائر بتنفيذ التعليمات والشروط الصحية والتزامهم بالتعقيم المستمر وإجراءات النظافة العامة.

ودعا مدير الشؤون الصحية المواطنين إلى الاتصال بالرقم 127 في حال وجود أي شكوى لمتابعتها واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.