شاهد.. أول فيديو للفرقاطة الايرانية بعد تعرضها لحادث في سواحل جاسك.

الإثنين, 11 أيار 2020 الساعة 14:22 | سياسة, عالمي


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