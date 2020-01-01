"بوتين" يُكلف حكومته بإنعاش الاقتصاد

جهينة نيوز:

أوعز الرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" الحكومة الروسية، لوضع وصياغة خطة عمل للانتعاش الاقتصادي، وذلك قبل حلول 1 حزيران المقبل.

وجاء في التكليف الرئاسي، الذي نشر اليوم على الموقع الرسمي للكرملين: (تقوم الحكومة الروسية، بالاشتراك مع كبار المسؤولين في الكيانات المكونة لروسيا الاتحادية، وبمشاركة ممثلين عن جميع منظمات الأعمال التجارية الروسية، بصياغة وتقديم خطة عمل وطنية تضمن استعادة العمالة والدخل للسكان، وتحقيق النمو الاقتصادي والتغيرات الهيكلية طويلة الأجل في الاقتصاد).

كما حدد الرئيس بوتين تنفيذ هذا الأمر خلال فترة لا تتجاوز 1 حزيران، كما حدد الأشخاص المسؤولينعن تنفيذ القرار، وهم رئيس الوزراء "ميخائيل ميشوستين"، ورؤساء المناطق والكيانات الروسية المختلفة.

وكانت المؤشرات الاقتصادية قد أوضحت تراجل ملموس في الاقتصاد الروسي خلال الشهرين الأخيرين، وذلك نتيجة الأزمة المالية التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد مؤخراً.