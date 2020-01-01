مسؤول في "حزب الله": ارتكبنا خطيئة كبرى في لبنان بعد عهد رفيق الحريري

جهينة نيوز:

أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة "محمد رعد" أن "حزب الله" ارتكب خطيئة كبيرة ولم يدقق بالوضع النقدي بعد عهد "رفيق الحريري"، مشيراً إلى أن مهمة الحزب كانت تحرير الأرض وحمايتها من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وقال رعد في تصريحات لوكالة "النشرة" اللبنانية: (المهام التلقائية بالنسبة لحزب الله بعد تحرير الأرض في العام 2000 كانت الحفاظ على القيم، واليوم الصمود وسط هذا الحشد الهائل من الضغوطات هو بحد ذاته انتصار، هناك مجموعة كبيرة من القوى موجودة في الحكومة ومنذ البداية قلنا إن هذه الحكومة لا تشبه فريقنا السياسي ولكن مستعدون للتعاون معها، وبعض القوى التي وافقت على الخطة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء ذهبت إلى لقاء بعبدا وبدأت النقاش بالتفاصيل).

واعتبر رعد أن قوة الزخم في السياسات الاقتصادية كانت في عهد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وحزب الله كان في طليعة القوى التي عارضت هذه السياسات، ولكن بعد إغتيال رفيق الحريري أصبح البلد على شفير الانهيار وسعى الحزب لجمع البلد وأصبح يتعاون حتى مع المبغضين الذين يريدون قتل الحزب، على حد تعبيره.