اعتقال مراسل "العربية" في مأرب وضبط أجهزة تجسس كانت بحوزته

جهينة نيوز:

اعتقلت قوات حكومة الرئيس المستقيل "هادي" في مأرب مراسل قناة "العربية"، "محمد العرب" بعد العثور على أجهزة تجسسية كانت بحوزته، حسب ما أعلنت مصادر محلية في مأرب.

وأفادت المصادر بضبط شرائح وأجهزة متعددة أخفاها مراسل القناة السعودية في اليمن تحت ملابسه، وذلك أثناء تفتيشه بإحدى النقاط الأمنية في مأرب.

وكشفت الصور التي انتشرت على "تويتر" تفتيش محمد العرب من قبل نقطة أمنية في مأرب وتجريده من ملابسه، ليتضح حمله سراً عدد من شرائح الاتصال وأجهزة أخرى لا علاقة لها بالعمل الإعلامي، لم يفصح عنها لرجال الأمن أثناء مروره في التفتيش.

وأثار هذا الحادث تفاعل العديد من الناشطين اليمنيين على "تويتر"، الذين أكّدوا أن محمد العرب هو عميل مخابراتي للسعودية والإمارات تحت غطاء مراسل صحافي لقناة "العربية".