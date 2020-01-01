إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في متنزه بتكساس

جهيتة نيوز

أصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح، في إطلاق نار داخل متنزه بمدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز"، مساء امس الأحد، نقلا عن الشرطة المحلية، أن إطلاق النار في متنزه "فيليدج كريك بارك" حيث تجمع حوالي 600 شخص وقت الحادث، وقع يوم الأحد حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي.

ووفقا لشهود عيان، تم إطلاق ألعاب نارية في الحديقة في البداية، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق حوالي 30 رصاصة.

وقالت الشرطة، إنه تم نقل كل الجرحى إلى مستشفى محلي قريب، وأضافت أن اثنين منهم في حالة حرجة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل إطلاق نار آخر، بالقرب من محطة الوقود في محيط الحديقة، وتحاول الشرطة التحقق من وجود صلة بين الحادثين.

ولم يتم تحديد أسباب إطلاق النار في المكانين، كما لم ترد أية تفاصيل أخرى عن الحادث الثاني حتى الآن.