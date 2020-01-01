التربية: تسهيلات للراغبين بالتعيين في مسابقة تثبيت الوكلاء

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التربية عن تقديم تسهيلات للمقبولين الراغبين بتقديم أوراقهم للتعيين في مسابقة تثبيت الوكلاء.

وطلبت الوزارة في تعميم من مديرياتها في المحافظات منح الإحالة الصحية للمقبولين في المسابقة ليتسنى لهم الحصول على الشهادة الصحية من المحافظة الموجودين فيها والسماح لهم بالتقدم بأوراقهم الثبوتية لديها لصالح المديرية المقبولين للتعيين فيها وإحالة أضابيرهم إليها.

وكانت الوزارة حددت الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين وهي وثيقة غير محكوم ووثيقة غير موظف وشهادة صحية مبينة أن هذا الإجراء يهدف لتسهيل أمور الراغبين بتقديم أوراقهم للتعيين في المسابقة بسبب فرض حظر التنقل بين المحافظات الذي أقره الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا حتى إشعار آخر.

يشار إلى أن الوزارة كانت حددت في الثاني الشهر الجاري موعد تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين في مسابقة انتقاء المعلمين الوكلاء في الفترة من الـ 10 من أيار الجاري ولغاية الـ 9 من حزيران القادم