بقوة 3.3 درجة.. زلزال يهزّ جميع أرجاء روما

جهينة نيوز:

قال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء (Ingv)، إن زلزالاً بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر ضرب العاصمة روما عند الساعة 5.03، وكان مركزه على عمق 10 كلم.

ووفقاً لبيانات المعهد، فإن مركز الزلزال وقع على بعد 5 كلم عن بلدة فونتي نووفا، و9 كلم عن مينتانا و10 كلم عن مونتي روتوندر، وهي بلدات تقع في شمال شرق روما.

وأشار المعهد إلى أنه تم الشعور بقوة الزلزال، في جميع أرجاء العاصمة الإيطالية عند الفجر.

ولم ترد حتى الآن، أية بلاغات عن حدوث أضرار مادية، أو وقوع إصابات بشرية.

من جانبه، قال رئيس المكتب الصحفي للدفاع المدني، بيير فرانشيسكو دي ميليتو: نحن لا نتحدث عن صدمة قوية للزلازل، فهزات بهذه القوة يتكرر حدوثها في بلادنا، ويتم تسجيل اهتزازات كهذه بقوة 3.3 درجات، بالمئات إن لم يكن بالآلاف خلال السنة.