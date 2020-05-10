قرار لافت للمصرف المركزي يخص السوريين القادمين من الخارج

الإثنين, 11 أيار 2020 الساعة 12:45 | اقتصاد, محلي

قرار لافت للمصرف المركزي يخص السوريين القادمين من الخارج

جهينة نيوز:

استكمالاً للخطوات والاجراءات المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي للتصدي للآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد وتسهيلاً لإعادة الرعايا السوريين من الخارج الذين انقطعت بهم سبل العودة الى القطر في ظل هذه الظروف.

ونظراً للمخاطر الصحية الجسيمة التي يحملها الفيروس المذكور وتطور انتشاره على المستوى العالمي ولمساعدة المواطنين السوريين للعودة إلى بلدهم فقد أصدر مصرف سورية المركزي قراره رقم (717/ل إ) تاريخ 10/5/2020 الذي سمح بموجبه للسوريين ومن في حكمهم القادمين من الخارج (والتي تكون نقطة بداية سفرهم من خارج القطر ( بطاقات SOTO ) ) إلى القطر بدفع قيمة تذكرة الطيران على الخطوط الجوية السورية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بالليرة السورية .

و جاء هذا القرار بناءً على التوجهات الحكومية بإعادة المواطنين السوريين إلى بلدهم ضمن مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم


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