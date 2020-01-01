محرز يكشف عن أغلى هدف في مسيرته

جهينة نيوز:

تحدث الجزائري الدولي رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن أغلى هدف في مشواره الاحترافي.

وقال محرز في بث عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، أمس الأحد، إن الهدف الذي سجله لمنتخب بلاده في شباك نيجيريا في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي توج بها منتخب الجزائر، هو أفضل هدف في مسيرته.

وأوضح: هدفي ضد نيجيريا سيبقى الأغلى في مشواري.. عندما أعلن الحكم عن المخالفة، قال لي بلايلي (لاعب منتخب الجزائر) أتركها لي أشعر أنني سأسجلها، فقلت له دعني أتولّى الأمر، كنت أعلم أنها ستكون في الشباك، صدقوني ذلك الهدف كان بمثابة ألف كأس عالم مع فرنسا، في إشارة إلى أن ذاك الهدف أفضل من تتويجه بكأس العالم 2018 مع فرنسا، التي يحمل جنسيتها وكان بإمكانه تمثيل منتخب الديوك بدلاً من ثعالب الصحراء.

وعن سر فوز المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا 2019، قال محرز: الفضل في تتويجنا بالكأس يعود للمدرب جمال بلماضي، الذي عرف كيف يوظفنا لخدمة المنتخب والمجموعة، عكس اللذين سبقوه.

وتابع: في كأس إفريقيا سألني بلماضي سؤالاً واحداً: هل تريد كتابة التاريخ مع المنتخب، أم أنك هنا من أجل لعب المباريات والعودة لناديك فقط؟، فقلت له نعم أنا هنا من أجل الألقاب.

وتوّج المنتخب الجزائري عام 2019 بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه في المباراة النهائية على منتخب السنغال.