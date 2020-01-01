الحرارة توالي ارتفاعها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو مستقراً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ غداً ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الإثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 28/ 12 31/ 15 32/ 16

القنيطرة 23/ 10 26/ 13 27/ 14

درعا 27/ 12 30/ 15 31/ 16

السويداء 25/ 11 28/ 14 29/ 15

حمص 28/ 12 31/ 15 32/ 16

حماة 29/ 13 32/ 16 33/ 17

الحسكة 32/ 10 35/ 13 36/ 14

اللاذقية 26/ 16 29/ 19 30/ 20

طرطوس 27/ 17 30/ 20 31/ 21

حلب 29/ 13 32/ 16 33/ 17

إدلب 28/ 13 31/ 16 32/ 17

دير الزور 31/ 17 34/ 20 35/ 21

الرقة 30/ 15 33/ 18 34/ 19