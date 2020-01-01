الدوري الإسباني.. 8 إصابات بكورونا ورغبة بعودة "الليغا" الشهر المقبل

جهينة نيوز:

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تسجيل 8 إصابات بكورونا بينها 5 للاعبين من الدرجتين الأولى والثانية، مع إبداء رئيسها خافيير تيباس أمله في استكمال الموسم اعتبارا من 12 حزيران.

وتصر الرابطة على أن تحديد المصابين هو جزء من مخططها لاستكمال الدوري.

وأوضحت في بيان أمس الأحد أن "من بين أندية الدوري الإسباني في درجتيه الأولى والثانية، تم اكتشاف خمس حالات إيجابية لدى اللاعبين، جميعها بدون أعراض وفي المرحلة الأخيرة من المرض".

وأشارت إلى أنه سيتم وضع اللاعبين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، في الحجر الصحي المنزلي، ليتم فحصهم مجددا "في الأيام القليلة المقبلة".

ولن يسمح للمصابين بالالتحاق مجددا بتدريبات فرقهم قبل التأكد من شفائهم.

وفي تصريحات ليل الأحد، كشف رئيس الرابطة خافيير تيباس عن وجود ثلاث حالات إصابة إضافية "لدى أشخاص ليسوا من اللاعبين".

واعتبر أن هذا العدد "هو أقل مما كنا نتوقع. توقعنا 25 أو 30 نظرا للأرقام التي رأيناها في الدوري الألماني".

ورأى تيباس، أن هذا العدد المحدود "نبأ سار"، آملا في تمكن "الليغا" من استئناف الموسم في 12 حزيران المقبل، لكن ذلك سيرتبط بما سيحصل في الفترة المقبلة.