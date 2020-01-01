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شاهد..هبوط اضطراري ناجح لطائرة صغيرة على طريق سريع في كندا ؟!
الإثنين, 11 أيار 2020 الساعة 10:09 |
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منوعات
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