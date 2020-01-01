تجهيز بوابات الإنترنت في حي الميدان بدمشق خلال عشرة أيام!

جهينة نيوز:

بعد شكلوى عدة من أهالي حي الميدان بدنشق حول عدم جهوزية بوابات الإنترنت التي وعِدوا بتفعيلها منذ بداية هذا الشهر وإلى الآن لم تُفعَّل تواصلت صحيفة تشرين مع فرع اتصالات دمشق وكانت الإجابة من قِبل المكتب الإعلامي الذي أوضح أن هذه المسألة متعلقة بالإدارة الفنية ومن المفروض أن تكون البوابات جاهزة في المنطقة خلال عشرة أيام.

ومن جانبه مدير الإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات أيمن حموية بيّن أنهم يعملون على تجهيز بوابات الإنترنت على الرغم من وجود عدد من الصعوبات رافضاً ذكرها ! ولفت إلى أن هذه البوابات سوف تصبح قيد العمل خلال أسبوع إلى عشرة أيام.