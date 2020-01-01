ارتفاع سعر الحليب الخام سببه التهريب والأعلاف!

جهينة نيوز:

أكد مدير عام شركة ألبان حمص محمد الحماد لـ”الوطن” مضاعفة الشركة إنتاجها خلال فترة تخفيض نسبة دوام العاملين في القطاعين العام والخاص ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فايروس كورونا لتأمين حاجة السوق من الأجبان والألبان ومشتقات الحليب بشكل عام.

وبين أن قيمة مبيعات الشركة من مختلف منتجاتها وصلت إلى 2.2 مليار ليرة وبلغت قيمة الإنتاج 2.3 مليار ليرة، على حين وصلت كمية الحليب الخام الموردة للشركة إلى ما يزيد عن 4.5 ألف طن.

وأشار الحماد إلى أنه تم رفع أسعار منتجات الشركة بقيمة تتراوح ما بين 5 الى 10 % نتيجة لارتفاع أسعار الحليب الخام بشكل خاص ومستلزمات الإنتاج بشكل عام، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الحليب ناجم عن انخفاض كمية الحليب المنتج حاليا وارتفاع أسعار الاعلاف والأدوية البيطرية من جهة وتهريب مشتقات الحليب إلى دول الجوار وخاصة لبنان.