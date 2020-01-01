استشهاد مدني وإصابة نحو 20 بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب

جهينة نيوز:

انفجرت عبوة ناسفة في أحد أسواق مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح .

وأفادت مصادر محلية من المدينة بأن عبوة ناسفة انفجرت قبل فترة الإفطار في أحد الشوارع وسط مدينة الباب في محيط دوار السنتر ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المكان.

وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة الصراعات والاقتتال فيما بين تلك المجموعات الإرهابية لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.